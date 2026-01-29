28日、由利本荘市の県道でクマが目撃されました。近くには民家もあり、警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、28日午前11時35分ごろ、由利本荘市荒町真城の県道を車で走っていた40代の男性が、道路を横断するクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1.5メートルです。目撃された場所から近くの民家までは約50メートルで、警察が注意を呼びかけています。