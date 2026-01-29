山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』のスペシャルドラマ「江戸青春篇」の放送日が3月26日、3月27日に決定し、放送終了後にドラマシリーズ「京都決戦篇」がU-NEXTにて独占配信される。あわせて、最新ティザー映像が公開された。 参考：生見愛瑠＆柄本明、『ちるらん 新撰組鎮魂歌』出演決定キャスト陣が躍動のティザー映像も 橋本エイジが漫画を担当し、梅村真也が原作を手がける同名漫画を実写