東京地方では、２９日昼過ぎから夜遅くにかけて雪や雨が降り、２３区を含め積雪となる所がある見込みです。降雪による交通障害や路面の凍結に留意してください。 ［気象概況］日本付近は３０日にかけて強い冬型の気圧配置となるでしょう。また、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となる見込みです。関東甲信地方の上空約５５００メートルに氷点下３３度以下の強い寒気が流れ込む影響で、東京地方では２９日昼過ぎから