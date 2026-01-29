元NHK沖縄放送局キャスターで、昨年末にグラビアデビューしたラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が28日、インスタグラムを更新。近影を投稿した。竹中アナは「おはよう今日は華華天国担当日」とラジオ番組をPRし、近影を投稿した。竹中アナは、美スタイルの際立つタイトなワンピースを着用。バナナに手を触れ、笑顔を見せている。この投稿にフォロワーからは「どっちもたわわ」「笑顔可愛いです」「素敵なプロポーション」