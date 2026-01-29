グラビアアイドル天月愛（31）が28日までにインスタグラムを更新。バストのサイズが変わったことを報告した。天月は「気づいたらKカプに(アンダーが減っただけ)」と報告。トップスをめくり上げて、白いビキニを着用したダイナマイトバストを写真で披露した。この投稿にフォロワーからは「またナイスバディになってる」「唯一無二すぎます」「パーフェクト」とコメントが寄せられている。天月は元テレビ制作会社勤務。松白愛の名