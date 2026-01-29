京都サンガF.C.を離脱したFW原大智だが、新天地はブンデスリーガになる可能性が高いようだ。28日、『スカイスポーツ』や『ビルト』など複数のドイツメディアが伝えている。報道によると、ザンクトパウリが原の獲得に向けた交渉を進めており、近日中に合意に達する見込みとのこと。移籍市場に精通する『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者は、原のザンクトパウリ加入は「目前」と強調している。ザンクトパウリ