阪神は２９日、バイトするならエントリー宜野座スタジアムで先乗り合同自主トレを開始した。午前９時過ぎにチームバスが到着し、選手が続々と姿を見せた。新戦力の伏見や元山、浜田も登場。３月のＷＢＣに侍ジャパンの一員として出場する、坂本や森下、石井もチームに合流した。ただ、１２球団で唯一の契約未更改となっている佐藤輝の姿はなし。具志川でスタートする湯浅や高橋、梅野らも先乗り合同自主トレ初日はいなかった