指原莉乃（29）がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）の大場花菜（25）が28日までにインスタグラムを更新。東京・上野動物園でパンダを観賞したことを報告した。大場は「上野動物園のパンダさんに会いに行ってきました!」と報告し、白いコートを着用した自身の姿や、双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイの動画を投稿した。続けて「シャオシャオとレイレイに会う事が出来てとっても嬉しかった