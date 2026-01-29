全日本プロレスは２９日までに２・２３大田区総合体育館大会で三冠ヘビー級王者・宮原健斗が斉藤ジュンと５度目の防衛戦を行うことを発表した。宮原は２５日の幕張メッセ大会で身長２メートル１３センチのタロースをシャットダウンスープレックスホールドで投げ捨て４度目の防衛に成功した。試合後のリングにジュンが現れ挑戦を表明。２・２３大田区は右肩の負傷で長期欠場している弟のレイが復帰するだけにジュンは「２３日