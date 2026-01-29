タレント千秋（54）が28日までにインスタグラムを更新。鈴木蘭々（50）、渡辺満里奈（55）とのショットを公開した。「満里奈さんと蘭々とNYで待ち合わせみたいな写真が撮れた」とコメントし、プライベート感あふれるスリーショットを投稿した。「2人は一緒にCDも出してたんだってなんと25年以上ぶりの再会!その瞬間撮れちゃった(もはやYouTuber)3人でランチ＆お茶しました。色んなお話をして楽しかった」と報告した。