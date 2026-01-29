グラビアアイドル山中知恵（31）が28日までにインスタグラムを更新。「ONE PIECE」のボア・ハンコックにふんした姿を投稿した。「リアルボア・ハンコック#ボアハンコック#ワンピース#ONEPEACE」とコメントし、コスプレ姿を公開。胸元が編み上げになったトップスから豊満なバストを大胆に露出させて、ポーズをきめた再現度の高い姿を見せている。この投稿にフォロワーからは「コレは言いなりになっちゃうな」「美し過ぎ」「ヤバ