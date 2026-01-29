昨年の秋夕（チュソク）に放送され大きな話題を呼んだKBSの大型企画、歌手チョー・ヨンピル「この瞬間を永遠に」公演映像が北朝鮮内部に流入し、USBで拡散されている中、これを視聴した北朝鮮住民数十人が保衛機関に逮捕されたことが分かった。28日、デイリーNK咸鏡北道の情報筋は「昨年10月ごろ韓国放送で公開されたチョー・ヨンピルの公演映像が現在USBで出回っており、道保衛局が映像の流布者と流入経路を追跡するため捜査に入