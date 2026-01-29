上海線岡山空港中国東方航空 岡山県は28日、3月28日まで運休が決まっている岡山空港を発着する中国・上海線について、10月24日まで運休期間が延びたことを明らかにしました。 県によりますと、上海線を運航する中国東方航空岡山支店から「10月24日まで運休する」と、連絡があったということです。理由については「市場の影響」と説明を受けたとしています。 岡山ー上海線は、2025年12月に運休するまでは、週5