お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）が29日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。心温まる誕生日プレゼントを公開し、話題を呼んでいる。28日に50歳の誕生日を迎えた高橋。「ありがとうーーー！！スイちゃん大好きーー！！」、「コッシーおめでとう」とつづられたNHK・Eテレの幼児向け番組「みいつけた！」のコッシーとサボさんとスイちゃんの絵を公開した。高橋はコッシーの声を担当している。スイちゃんは現在5代目