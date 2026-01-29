【オーランド（米フロリダ州）共同】米女子ゴルフツアー今季開幕戦、ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズは29日にフロリダ州オーランドで開幕する。過去2年のツアー勝者のみで争われ、日本勢は昨年のメジャー大会、シェブロン選手権を制した西郷真央、AIG全英女子オープン覇者の山下美夢有ら8選手が出場する。28日は各選手が最終調整し、ショットを入念に確認した山下は「オフはあっという間だったけど、トレーニ