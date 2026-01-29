「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のピン芸人、三浦マイルド（48）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「とあるモノマネ芸人」に苦言を呈した。三浦は「とあるモノマネ芸人の方に、僕の知人が借金を踏み倒されてます」と記すと、「芸名が、もろにモノマネをしてる対象の人の名前を使ってる芸人で、ホンマに最悪だなと思います」と非難した。また「誰のモノマネしようと自由だけど人の名前を拝借してるなら、ち