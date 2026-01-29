ジムニー顔の軽バン！2025年12月5日から7日まで、インテックス大阪で「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催されました。会場には多彩な車両が並びましたが、ひときわ注目を集めていたのが、株式会社ナニワが手がける新型「JIVERY Precious（ジブリィ プレシャス）」です。どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これスズキ「ジムニー“バン”」!?です！ 画像で見る！（40枚）