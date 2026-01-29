福岡−韓国南部・済州島間の航空定期便が昨年12月、6年ぶりに復活したことを受けて、済州特別自治道の吳怜勳（オヨンフン）知事が今月、その定期便で福岡市を訪れた。リゾート地と知られる島の魅力をトップセールスし「最も近い地域の福岡とさまざまに交流したい」と呼びかけた。