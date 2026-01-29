博物学者、南方熊楠（1867〜1941）が描いた精密な菌類の観察記録を模写した作品の企画展「きのこと粘菌と熊楠の世界」が、直方市石炭記念館（福岡県直方市直方）で開かれている。制作した画家倉清彦さん（54）＝同市感田＝は「南方は自然破壊に反対した先駆者だった。その活動や功績を知ってほしい」と話す。2月1日まで。