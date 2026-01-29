本紙のベテラン記者によるニュース解説イベントが22日、福岡市・天神の西日本新聞会館であり、約30人が参加した。音声メディア「西日本新聞Podcast（ポッドキャスト）」の番組「聞く西日本新聞」の公開収録を兼ね、衆院選の解説や質疑応答もあった。催しでは、各党が触れる消費税減税について久保田正弘・特別論説委員が「（実現すれば）日本財政がメルトダウンするのではという意見も。減税は高所得者ほど恩恵がある」と指摘