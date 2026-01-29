イスラエルの侵攻を受けたパレスチナ自治区に家族がいる福岡市在住の藤永香織さんと、パレスチナ問題に詳しいフリージャーナリストの小田切拓さんが、学習会「ガザの今とパレスチナのこれから」を30日午後7時からオンラインで開く。無料で、参加者を募集している。