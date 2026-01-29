福岡県久留米市の久留米商業高2年の吉岡真優さん（17）が、昨年10月にあった珠算能力検定試験（日本商工会議所主催）の1級検定を満点で合格した。全国で4121人が受験し、合格者1265人のうち満点は21人のみ。久留米商工会議所によると、九州の満点合格者は吉岡さんだけという。