29日午前9時前、東京•小金井市で2階建ての住宅が燃える火事が発生し、現在も延焼中です。住人1人と連絡がとれていないということです。東京消防庁などによりますと、29日午前9時前、小金井市貫井南町で「家が燃えています」と119番通報がありました。火は2階建ての住宅と周辺の家など、あわせて3棟を焼き、現在も延焼しています。およそ100平方メートルが燃えていて、東京消防庁のポンプ車など25隊が出動し、現在、消火活動