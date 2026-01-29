指定薬物「エトミデート」を使用したとして医療品医療機器法違反の疑いで逮捕された広島の羽月隆太郎容疑者（２５）が２９日、検察庁へ送検された。広島県警の施設から移送される際には、約３０人の報道陣が詰めかけた。午前９時２０分頃、移送される際には多くのフラッシュがたかれたが、車の中の様子はうかがい知れなかった。羽月容疑者は２７日午後５時３２分に広島中央警察署で逮捕。昨年１２月１６日に近接した日時頃、