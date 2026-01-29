BTS・V（ヴィ＝30）の4つのソロ曲が、カナダでゴールド認証を受けた。韓国メディアのスポーツ東亜は29日「Vが、グローバル音源パワーを証明した。北米で意味のある成果を出し続けている」と詳報した。カナダ・アルバム産業協会ミュージックカナダ（Music Canada）によると、Vの「Christmas Tree」「Slow Dancing」「Love Me Again」「FRI（END）S」が、シングル部門ゴールド認証を獲得した。ミュージックカナダのシングルゴールド