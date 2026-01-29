アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は28日、オーストリアのシュラートミングで男子回転第9戦が行われ、ミラノ・コルティナ冬季五輪代表の相原史郎（小泉）は1回目に56秒01で31位となり、30位までによる2回目に進めなかった。ヘンリク・クリストフェシェン（ノルウェー）が合計1分53秒80で今季初勝利、通算34勝目を挙げた。2位がアトルリー・マグラース（ノルウェー）、3位がクレマン・ノエル（フランス）だった。（共同）