女性落語家の古今亭佑輔（32）が29日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。第1子出産を発表した。「【ご報告】皆様へ1月27日(火)無事に第一子を出産した事をご報告させて頂きます。お陰様で母子共に健康です」と書き出し、新生児の指の写真を公開。「慣れない事ばかりですが育児も仕事も一生懸命頑張って参ります。仕事復帰まで今しばらくお待ちくださいませ。今後とも何卒宜しくお願い致します。古今亭佑輔」と締めくくっ