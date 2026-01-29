佐々木世麗騎手（２２）＝園田・中塚猛厩舎＝は２８日の８レースでボールザマホーニーに騎乗して１着。姫路開催になってから４勝目に「勝ててよかったけど、昨日（２７日）は勝てたレースでともに２着だったのが悔しい」と気持ちに緩みはない。２９日は６鞍に騎乗。力が入るのは７Ｒのサトノドルチェで、以前、騎乗した際（２４年１月）には２着に入ったこともあり、好印象を持っている。叩き２走目となる今回で、勝利を決めた