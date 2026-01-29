旧高松市民病院高松市宮脇町 高松市民病院の跡地（高松市宮脇町2丁目）から基準を超える水銀などが検出された問題で、高松市は1月13日から27日まで、汚染区域の半径80メートル内にある住宅などに対し、井戸の使用状況をポスティングなどで調査しました。その結果、調査した17軒全てで、飲用に利用している井戸はなかったということです。市では今後、跡地の一部を土壌汚染対策法で定める「形質変更時要届出区域」に