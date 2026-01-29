ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤Ï1·î28Æü¡¢·§ËÜÃÏºÛ¤¬¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ³ÖÎ¥Ë¡Äî¤Ç»à·ºÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡ÖµÆÃÓ»ö·ï¡×¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤òÆ±Æü¤Ë´þµÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñÄ¹À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ûË¡°ãÈ¿¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤éºÆ¿³¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿·èÄê¤ò¡Ö·ûË¡°ãÈ¿¤Î·º»öºÛÈ½¤Ë¤è¤ë»à·º¼¹¹Ô¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÇ¤¸¤ÆµöÍÆ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÆÃÓ»ö·ï¤Ï¡¢1952Ç¯7·î¤Ë·§ËÜ¸©¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤È¤µ¤ì¤¿Èï¹ð¿Í¤¬»¦¿Í¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¡£·º»öºÛÈ½¤Ï·§