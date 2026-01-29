２９日の東京株式市場は下落、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５７円安の５万３３０１円と反落して始まった。 前日の米国株市場は半導体関連株を中心に概ね底堅い動きとなった。この日判明した米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果は事前の予想通り政策金利据え置きとなり相場への影響は限られ、主要３指数は小幅に高安まちまちの展開に。一方、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は２％超値上がりし最高値を更