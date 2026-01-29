トランプ米政権がイランへの大規模攻撃検討、核巡る初期協議進展せず イラン核開発計画制限をめぐる初期協議が進展しなかったことを受け、トランプ米政権はイランへの大規模攻撃を検討している。CNNが報じている。 トランプ氏が現在検討している選択肢にはイラン核施設やイラン指導者を狙った米軍の空爆も含まれている。ただ、まだ最終決定を下していない。 東京時間09:08現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取