ドル円理論価格1ドル＝155.24円（前日比-1.31円） 割高ゾーン：156.18より上 現値：153.16 割安ゾーン：154.30より下 過去5営業日の理論価格 2026/01/28156.55 2026/01/27157.07 2026/01/26157.51 2026/01/23157.74 2026/01/22158.43 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動