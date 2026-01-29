米株価指数先物時間外で下落米国のイラン攻撃可能性投資家心理悪化 東京時間09:15現在 ダウ平均先物MAR 26月限48994.00（-173.00-0.35%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6987.75（-19.50-0.28%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限26115.50（-40.75-0.16%） イラン核開発計画制限をめぐる初期協議が進展しなかったことを受け、トランプ米政権はイランへの大規模攻撃を検討している。CNNが報じている。トランプ氏