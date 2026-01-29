ドル円153円割れ、ベッセント火消しもドル売りの流れ変わらずか米国不信 先日、トランプ米大統領がドル安懸念していないと発言しドルが急落する場面が見られたが、その後ベッセント米財務長官が火消しに走りドルは買い戻された。 ただ、きょうの東京市場ではドルは再び下落。ドル円は153円台を割り込んでいる、ユーロドルは1.1981付近まで上昇。 言ったり撤回したり火消ししたりという行為はトランプ米政権への不信