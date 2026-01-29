送検のため、留置施設を出るプロ野球広島の選手羽月隆太郎容疑者を乗せた車＝29日午前9時22分、広島市中区広島県警は29日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕したプロ野球広島東洋カープの選手羽月隆太郎容疑者（25）＝広島市中区＝を送検した。エトミデートは「ゾンビたばこ」などと呼ばれ、過剰摂取で手足がけいれんしたり、意識を失ったりする場合がある。容疑者は昨年12月16日ご