【pecoレシピ】子どもが喜ぶ！簡単長芋グラタン材料（1〜2人分）長芋：300g卵：1個マヨネーズ：大さじ1明太子チューブ：大さじ2（30g）和風顆粒だし：小さじ1白だし：大さじ1チーズ（ピザ用チーズ）：80g刻みのり：適量調理工程1長芋の皮をピーラーで剥く。2二重にした袋に?を入れ、めんぼうで長芋の塊が少し残る程度まで叩く。3マヨネーズ・明太子チューブ・卵・和風顆粒だし・白だしを入れてよく揉む。4耐熱容器に?を流し入れ、