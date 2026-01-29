【ロサンゼルス共同】メキシコ経済省は28日、2025年の輸出額が約6650億ドル（約102兆円）に上り、過去最高額となったと発表した。前年比7.6％増。トランプ米政権が高関税政策を掲げる中でも、対米貿易が83％を占めた。エブラルド経済相は声明で「メキシコは米国と最良の関税協定を結んでいる国だ」と強調した。天然資源関連や製造業が伸びをけん引したとしている。国別の輸出額はカナダが3％、中国が2％、ドイツと韓国がいずれ