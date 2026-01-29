ジャルパックは、エキゾチックな魅力で人気のトルコを訪れるツアー「魅惑のカッパドキアとイスタンブール探訪7日間」を販売している。ジャルパック「魅惑のカッパドキアとイスタンブール探訪7日間」同ツアーは、トルコの人気都市、大地が生んだ奇岩の絶景広がる「カッパドキア」と、歴史とモダンが息づく世界遺産の街「イスタンブール」の2大都市を、1週間というコンパクトな日程で効率よく巡ることのできる特別な旅。成田出発から