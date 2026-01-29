◆姫路競馬６日目（１月２９日）《小牧太》３勝を挙げ２４勝。エイシンアニーモ（１１Ｒ）でメイン奪取に意欲。「力はある。今回はじっくり乗って」（◎）。メテオレーナ（７Ｒ）も「調子はいい」（◎）。メリーセンス（９Ｒ）は「力はあるけど、勝ちみに遅くて…」（○）。フロストシティ（３Ｒ）も「前走はスタート後にトモ（後肢）が滑って…」（○）。《下原理》１勝を加算し１０勝。ロミヒ（１２Ｒ）に好感触。「