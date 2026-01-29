「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した疑いで２７日に逮捕された羽月隆太郎容疑者（２５）が２９日、広島県警察本部別館基町庁舎から送検された。午前９時１５分頃、報道陣約３０人が見守る中、羽月容疑者を乗せた車が署を出発した。県警によると羽月容疑者は２５年１２月１６日、広島県内で任意同行して尿検査をすると、指定薬物「エトミデート」の陽性反応が出た。すでに関係先から薬物と摂取用とみられる器具が押