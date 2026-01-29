全日本プロレスは２月１日に「エキサイトシリーズ２０２６」を沖縄・沖縄県立武道館（那覇）で開催する。メインイベントで昨年の世界最強タッグ覇者で世界タッグ王者の綾部蓮、タロースが「北斗軍」大森北斗、羆嵐と初防衛戦を行う。両軍は２７日に東京・湯島の全日本プロレス事務所で記者会見を行った。北斗は「今、ノリに乗っている俺たち北斗軍がこの勢いのままに、この世界タッグのベルトを取ってやろうと思って挑戦表