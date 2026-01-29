今日29日から明日30日にかけて、日本海側は断続的に雪の降り方が強まるでしょう。太平洋側の平地でも所々で雪が降り、交通が乱れる可能性があります。日本海側は再び大雪に太平洋側にも雪雲今日29日は、本州の日本海側で広く雪が降り、たびたび降り方が強まるでしょう。北陸や近畿北部を中心に、平地でも短時間で積雪の急増する所がありそうです。太平洋側にも所々に雪雲が流れ込みます。今夜は、名古屋市周辺や近畿中部の平地で