起亜（キア）が昨年過去最大の売り上げを記録しながら収益率は30％近く後退した。米トランプ政権の関税の余波で3兆ウォンを超える追加費用が発生したためだ。起亜は28日、昨年売り上げが連結基準で114兆1409億ウォンを記録したと公示した。前年比6．2％の増加で過去最大だ。2024年の107兆4488億ウォンに続き2年連続で100兆ウォン台の売り上げを達成した。だが営業利益は9兆781億ウォンで、前年比28．3％急減した。営業利益率も前年