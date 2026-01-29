日本航空自衛隊が韓国空軍の特殊飛行チーム「ブラックイーグルス」の中間給油を初めて支援した。韓日国防長官会談を控えてだ。日本は昨年11月、ドバイエアショーに参加する予定のブラックイーグルスに中間給油を支援する計画だったが、独島（ドクト、日本名・竹島）上空を飛行したという理由を挙げながら中止した。28日の読売新聞によると、この日午前10時ごろ原州（ウォンジュ）基地を出発したブラックイーグルスが沖縄航空自衛隊