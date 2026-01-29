アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会は4会合ぶりに利下げを見送り、政策金利の据え置きを決定しました。【映像】政策金利の据え置きを決定したアメリカのFRBFRBは、雇用の増加は低水準にとどまっているもののインフレ率は依然としてやや高止まりしているとして4会合ぶりに政策金利を据え置きました。トランプ大統領の利下げ圧力が強まる中、パウエル議長の後任候補となっているウォラー理事とトランプ氏が就任を指名したミラ