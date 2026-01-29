昭和産業は1月20日、100％子会社の昭和産業インターナショナルベトナム社（ベトナム・ホーチミン市、丸山眞爾会長）の新工場が竣工。現地で竣工式を開いた。昭和産業インターナショナルベトナムは、同社初となる100％独資の海外子会社。成長が続くベトナム国内およびASEAN展開の重要な拠点として、日本基準の製造技術と品質管理体制を導入したプレミックス新工場を建設した。竣工した新工場同工場の稼働によりベトナム国内に