28日午前、横手市雄物川町で雪下ろし中の男性が屋根から転落して大けがをしました。横手警察署の調べによりますと28日午前10時ごろ、横手市雄物川町谷地新田で自宅の屋根の雪下ろしをしていた69歳の男性が、足を滑らせて約6メートルの高さから転落しました。男性は胸の骨を折る大けがをしました。県内は内陸地域と沿岸北部地域に雪下ろし注意情報が出されています。県では、雪下ろしを行う場合は安全な作業を心がけるよう呼