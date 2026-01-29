ファミマの新作“ふわとろたまご”シリーズは、コンビニの域を超えた満足感！とろける食感と濃厚な味わいで、ひと口ごとに幸せが広がるメニューがいっぱい♡果たして本当にふわっとろ〜なのか？実際に試した感想をお届けします。たまご好きは見逃し厳禁ですよ！【詳細】他の記事はこちらファミマさんが本気だした！「ふわっとろ〜」を追求したこだわりメニュー今回のシリーズは、題して「絶品登場！ふわっとろ〜たまご弁当」