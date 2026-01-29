近頃のダイソーは大人がハマる高クオリティなキーホルダーが豊富ですよね。先日ダイソーをパトロールしていると、平成のギャル文化を彷彿とさせる、懐かしいデザインのキーホルダーを発見しました。￥220（税込）の商品とは思えないほどインパクト大なサイズ感で、とあるギミックも付いているんですよ！必見です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：しっぽキーホルダー（A）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ